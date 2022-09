La Lazio annuncia la riapertura della campagna abbonamenti: in sottofondo il coro del momento – VIDEO

La Lazio esce vittoriosa dalla sfida di campionato contro il Verona per 2-0, con i biancocelesti che sono riusciti a portare a casa un risultato pesante non facile da sbloccare. Protagonisti della gara, oltre ai giocatori, i tanti tifosi presenti allo stadio, che come sempre hanno fatto sentire la propria voce. In particolare, i sostenitori biancocelesti si sono fatti sentire cantando il coro del momento, che fa: “Noi siamo qua, sempre con te, unica fede unica passione e canterò finché vivrò, forza la Lazio forza i biancoazzurri”. Parole intonate per lunghissimi minuti, prima durante la sfida di Europa League contro il Feyenoord e poi anche ieri contro il Verona. In occasione di questo speciale ed energico supporto della propria tifoseria, la Società biancoceleste ha scelto di aprire nuovamente la campagna abbonamenti 2022/2023, per dare la possibilità a chi è rimasto senza di aggiudicarsi il proprio posto allo stadio. L’iniziativa è stata anticipata ieri al termine della partita dallo speaker della Lazio, ed oggi arriva la conferma anche sui canali social ufficiali del club. La Lazio ha infatti postato un video raffigurante i gol segnati ieri contro il Verona, con in sottofondo proprio il coro (con testo annesso) divenuto un vero e proprio tormentone in casa biancoceleste.

