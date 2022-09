FORMELLO – Assenti Pedro, Zaccagni e Lazzari. Gestione per Immobile

Ieri sera è iniziato il cammino europeo della Lazio, con i biancocelesti che si sono imposti per 4-2 sul Feyenoord all’Olimpico. Dopo il brillante successo, gli uomini di Sarri si sono ritrovati a Formello nel pomeriggio odierno per preparare la prossima sfida: domenica alle 18.00 all’Olimpico ci sarà il match con l’Hellas Verona. Pedro resta l’unico assente dell’intero gruppo squadra. I titolari visti in campo ieri sera hanno svolto un lavoro di scarico, fatto di attivazione atletica e allunghi leggeri sui 5o metri. Chi invece è subentrato ha svolto mero lavoro atletico, assieme a chi è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. Successivamente è stato il momento delle prove tattiche, alle quali hanno preso parte anche i titolari del match di ieri, seguite da esercitazioni sulle palle inattive. La seduta si è conclusa con una partita a campo ridotto, orfana dei titolari visti con il Feyenoord.

In vista del match contro l’Hellas, pronto a tornare dall’inizio Lazzari sulla fascia destra, con il resto del pacchetto difensivo che non dovrebbe subire variazioni rispetto all’undici scelto da Sarri per affrontare il Feyenoord. A centrocampo i dubbi maggiori: data la squalifica di Cataldi, Marcos Antonio potrebbe partire per la prima volta dal primo minuto, affiancato da Milinkovic-Savic e da uno tra Vecino e Basic. Probabile la conferma del tridente offensivo composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

