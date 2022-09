Giudice Sportivo, diffida per Sarri

Come ogni martedì sono stati pubblicati sul sito della Lega i provvedimenti del Giudice Sportivo. I protagonisti biancocelesti stavolta sono Maurizio Sarri, Luis Alberto e Hysaj. Ammonizione con diffida per Maurizio Sarri, reo di “aver commesso un gesto irrispettoso nei confronti di un componente della panchina avversaria col quale, al termine della gara, si scusava“. Ammonizione per Luis Alberto, che ha ricevuto il cartellino giallo nel secondo tempo della gara contro l’Hellas, per proteste nei confronti degli ufficiali di gara. Prima ammonizione anche per Hysaj, per un fallo commesso sul finale di gara.

