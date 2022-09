Il Tempo | Lazio, a Cremona 2.500 tifosi

Cresce l’entusiasmo attorno alla Lazio di Sarri. Si alimenta anche grazie ai risultati sportivi, che in questo avvio di stagione sono assolutamente incoraggianti. Al termine del match contro il Verona, la società ha annunciato la riapertura della campagna abbonamenti. La prima parte si è chiusa a quota 24.917, ora c’è la grande occasione per chi non è riuscito (o non ha potuto) a sottoscrivere la tessera di garantirsi un posto sugli spalti per il resto della stagione. La Lazio, fino a oggi, ha giocato quattro patite all’Olimpico (Bologna, Inter, Napoli e Verona), ne mancano ancora 15. Rispetto ai 269 euro che servivano per abbonarsi in estate, adesso la cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 euro per Curva e Distinti. Intanto la squadra di Sarri dovrà affrontare una doppia trasferta carica di insidie. La prima in Danimarca, seconda giornata di Europa League. Il Midtjylland ha già fatto sapere che ci sarà il tutto esaurito all’MCH Arena (capienza massima in Europa 9.430 spettatori). Già superata quota 8.500, settore ospiti compreso (200 posti), quindi l’atmosfera a Herning sarà molto calda. La Lazio ha pubblicato sul proprio sito le indicazioni per i tifosi biancocelesti per raggiungere l’impianto dei danesi. Sold out anche il settore ospiti dello Zini: 2450 i laziali presenti a Cremona domenica pomeriggio. Il Tempo/Daniele Rocca

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: