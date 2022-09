Midtjylland-Lazio, il programma della vigilia – FOTO

Tra poco più di quarantotto ore la Lazio scenderà in campo in Danimarca per affrontare il Midtjylland in Europa League. Nella vittoria contro il Feyenoord uno dei protagonisti è stato Felipe Anderson, autore del gol del 2-0 al minuto 15′. In vista della sfida di giovedì, l’Europa League ha omaggiato sui social la prova del brasiliano, scrivendo: “Velocità + precisione = Felipe Anderson“.

