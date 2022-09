Serie A, da ottobre il fuorigioco semiautomatico?

Quanto accaduto in Juventus-Salernitana continua a far discutere, con la posizione di Candreva che non è stata rilevata a causa della mancanza di immagini a disposizione. In merito a quanto successo domenica sera, si starebbe valutando una soluzione inedita. Come scrive SportMediaset, potrebbe essere inserito il fuorigioco semiautomatico, anticipando di fatto gli altri campionati europei. Il momento della sperimentazione potrebbe arrivare già ad ottobre, nella speranza di aiutare la squadra arbitrale con delle telecamere che verrebbero poste in posizioni strategiche, non accessibili al Var stesso.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: