CdS | Ivan Provedel è già da record, Sarri lo tiene in pole

In poco più di un mese, Ivan Provedel si è preso la porta biancoceleste. Inoltre, come riporta il Corriere dello Sport, il portiere della Lazio ha raggiunto subito un record, quello dei passaggi lunghi nel campionato di Serie A. In questa speciale classifica, che comprende anche calciatori di movimento, oltre a mettere in risalto i portieri, c’è proprio Ivan Provedel in testa con 50 passaggi lunghi fin qui realizzati. A chiudere il podio ci sono Andrea Consigli del Sassuolo con 47 e la coppia Milinkovic-Savic (Torino)/Musso (Atalanta) con 45 passaggi lunghi realizzati. Il lancio lungo da 30 metri in su è quello che viene conteggiato.

Ivan Provedel si è ambientato subito bene, mostrando fin da subito le abilità giuste per il gioco di Sarri: parate, uscite e gioco con i piedi, sia corto che lungo appunto. Sarri lo ha voluto fin da subito, con Provedel diventato nevralgico nel gioco della Lazio. Oltre al record di passaggi lunghi riusciti, il portiere numero 94 biancoceleste si sta distinguendo anche per passaggi riusciti (ne ha raggiunti 160) e, considerando solo gli estremi difensori, si trova sul podio anche in questa particolare classifica. Meglio di lui hanno fatto solo Handanovic dell’Inter (191) e Consigli del Sassuolo con 164. Tra i migliori anche per percentuale di parate realizzate (statistica calcolata con i tiri subiti nello specchio della porta), con il 77,3% totalizzato, che lo fa stare dietro solamente a Musso (84,2%), Perin (83,3%), Radu (78,7%), Sepe (78,6%).

Chissà che questo ottimo inizio con la Lazio, non faccia rientrare Provedel in orbita Nazionale, con Mancini che ci pensò lo scorso gennaio in occasione del primo stage del nuovo anno. Il Comandante lo ha sempre voluto ed ora è in difficoltà per fargli fare la staffetta con Maximiano. Sarri aveva pensato di schierare il portiere portoghese contro il Feyenoord, ma poi è sceso in campo Provedel dal primo minuto. Prima o poi toccherà anche a Maximiano, investimento voluto dalla società. Per domani, contro il Midtjylland, la decisione è ancora da prendere. Mister Sarri non è ancora convinto, e quindi tentato a continuare con Provedel anche in Europa League.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: