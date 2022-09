Champions League, il Milan vince 3-1 contro la Dinamo Zagabria

Un gruppo di tifosi della. Sono 36 gli ultrà croati accompagnati in Questura e 23 sono stati denunciati a vario titolo. I supporter stranieri sono in città per assistere alla partita di Champions League contro il Milan, con calcio d’inizio alle 18.45 allo stadio Meazza. Non si registrano danni al supermercato.Questa mattina la polizia aveva denunciato 14 croati per detenzione di fumogeni, un bastone telescopico e diversi coltelli. Al momento, secondo quanto riferito dalla Questura, sono stati emessi 20 Daspo: 19 della durata di un anno e un Daspo nei confronti di un croato in possesso di coltelli.Sempre nel pomeriggio gli agenti sono intervenuti in via Capecelatro per soccorrere due tifosi ospiti che erano stati aggrediti da persone incappucciate. Uno dei due è stato accompagnato all’ospedale San Carlo con lievi escoriazioni.

fonte ANSA

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: