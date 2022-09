Cremonese-Lazio, ecco chi arbitrerà il match

La Lazio si allena a Formello prima della partenza per Herning, città danese in cui affronterà il Midtjylland, gara valida per la seconda partita dei gironi di Europa League. Una gara in un campo non facile che andrà preparata al meglio dai biancocelesti.

Il programma prevede poi il decollo alle 15 e la successiva conferenza stampa del tecnico biancoceleste alle ore 18:45.

