Il Messaggero | Lazzari torna dopo la sosta, Zaccagni in dubbio

Come riporta questa mattina Il Messaggero, torna il traffico in infermeria in casa Lazio. Gli impegni ravvicinati si sono fatti sentire. Il primo a subirne le conseguenze è stato Pedro. L’esterno spagnolo dopo i problemi alla caviglia destra di recente è rimasto ai box per la sinistra: dopo i due forfait con Feyenoord e Verona, finalmente stamani Sarri lo attende in gruppo, sperando sia la volta buona per il suo rientro definitivo.

Comandante che invece incrocia le dita per Zaccagni. L’ex Hellas per fortuna non ha evidenziato lesioni all’adduttore della gamba destra, ma l’affaticamento riportato lo rende a forte rischio per il Midtjylland. Stamattina verranno svolte le ultime valutazioni. Peggio di tutti è andata a Lazzari che per uno stiramento di primo grado al flessore della gamba destra si rivedrà in campo direttamente dopo la sosta. Prima di quest’ultima ci sarà la trasferta di Cremona dove i tifosi risponderanno ancora presente. Una volta polverizzati i 2434 biglietti del settore ospiti dello Zini, i sostenitori laziali avranno a disposizione anche il settore Distinti, aperto però anche ai tifosi di casa. Il costo intero è di 50 euro con riduzione a 35 euro per over 65 e donne e a 20 per gli under 14.

