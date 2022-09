Midtjylland-Lazio, il tecnico Capellas in conferenza: “Ho allenato Pedro, è un calciatore fantastico”

Alla vigilia della sfida tra Midtjylland-Lazio, il tecnico dei danesi Capellas è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Quali giocatori teme della Lazio?

“C’è Immobile che è uno dei migliori attaccanti in Italia. Ma anche Felipe Anderson e Luis Alberto sono calciatori molto temibili. È normale quando giochi in una competizione importante come l’Europa League, la seconda al mondo“.

Poi un retroscena su due calciatori che ha allenato ai tempi del Barcellona:

“Ho allenato Pedro e abbiamo lavorato insieme nel Barcellona B. È un calciatore fantastico, un top player. Mi ricordo quando dissi a Guardiola che era un top player e che nel giro di due settimane lo avrebbe chiamato in prima squadra. Sono passate tre settimane e me lo ha chiesto e gli ho risposto: “Te l’ho detto che era un top player“.

L’altro è Patric:

“Tutti i calciatori che escono dalla cantera del Barcellona sono fantastici. Non mi stupisce affatto che Patric sia diventato titolare della Lazio. Anche quelli che non esordiscono con la prima squadra riescono ad emergere in altri club”.

Perché Luis Alberto non viene convocato in Nazionale?

“Questo lo dovete chiedere a Luis Enrique. Per me è un grande giocatore“.

