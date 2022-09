Riaperta la campagna abbonamenti: ecco l’emozionante annuncio della Lazio – VIDEO

Alla vigilia del match tra Midtjylland e Lazio, il centrocampista biancoceleste Matìas Vecino è intervenuto così in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

Rispetto alla ricerca della continuità, riuscirà la Lazio ad arrivare alle tre vittorie di fila? Ormai vi allenate giocando, cosa cambia in virtù anche del Mondiale?

“La continuità è un tema ricorrente anche nello spogliatoio. Quest’anno ci sono più giocatori, siamo solo all’inizio e i carichi si sentiranno più avanti. La maggior parte dei giocatori in rosa sono abituati a giocare ogni tre giorni. E’ dura ma è bello essere in campo. Al mondiale pensiero più avanti, sono concentrato su quello che c’è da fare qui. Quando sarà il momento sarò concentrato lì al massimo“.

Parlando del turnover, per voi calciatori è uno stimolo o serve solo per riposare? Cosa ti trasmettono i tifosi?

“Sono qui da poco, percepisco grande entusiasmo soprattutto in casa. E’ bello sapere che in tanti ci saranno sia domani che domenica. Per il turnover, il mister fa delle scelte: a volte per il riposo, a volte perchè qualcuno deve mettere minuti nelle gambe, come nel mio caso. Il mister valuterà il momento di ognuno di noi“.

Dopo la prova con il Feyenoord, per caratteristiche vi trovate meglio in Europa rispetto a squadre come l’Hellas Verona?

“L’Europa League non è l’obiettivo prioritario, il campionato è fondamentale. In Italia troviamo squadre diverse come il Verona, che gioca a uomo a tutto campo, mentre in Europa puoi giocare di più. Dipende dall’avversario, ci sono tante squadre forti, ma il campionato deve essere la nostra priorità”.

Sei arrivato e sembra che tu sia qui da tanto tempo. Qual è stata la componente più importante in questo inserimento?

“E’ stato semplice inserirsi, grazie ai compagni: conoscevo solo Hysaj per un anno a Empoli. E’ stato tutto semplice, anche il fatto di aver lavorato con Sarri e il mister mi ha aiutato“.

