Midtjylland-Lazio, dove vedere la sfida di Europa League in tv

Tra poche ore andrà in scena la seconda sfida di Europa League per la Lazio. Alle 18:45 i biancocelesti affronteranno il Midtjylland in trasferta, gara importante per dare continuità e ai risultati delle ultime apparizioni. L’incontro europeo sarà trasmesso su Sky e in streaming sulle app di DAZN, Now Tv e Sky Go.

