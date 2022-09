Midtjylland-Lazio, i precedenti dei biancocelesti contro le squadre danesi: il club di Herning ritrova Sarri

La Lazio si prepara ad affrontare la sua seconda sfida di Europa League. Dopo il buon esordio casalingo contro il Feyenoord, vinto dai biancocelesti per 4-2, arriva ora la seconda gara europea questa volta in trasferta. La squadra di Sarri si ritroverà a giocare in terra danese, finora ancora poco esplorata. La Lazio difatti, fino ad ora ha incontrato solo una volta una formazione danese. Per risalire a questo incrocio, bisogona tornare alla stagione 2001/2022, quando gli uomini di Dino Zoff affrontarono il Copenaghen ai preliminari di Champions League. In quell’occasione, la Lazio venne sconfitta nella gara d’andata in Danimarca per 2-1, per poi ribaltare il risultato all’Olimpico con un netto 4-1. Successivamente, i biancocelesti riuscirono a centrare la qualificazione alla Champions.

Riguardo al Midtjylland, i precedenti con le squadre italiane risalgono alla fase a gironi di Europa League del 2015/2016. In quell’occasione, i danesi incontrarono proprio Maurizio Sarri con il suo Napoli, contro cui persero per 5-0 in trasferta e 4-0 in casa. Il secondo confronto con un italiana c’è stato nella stagione 2020/2021, anno in cui il Midtjylland affrontò l’Atalanta in Champions League. L’andata in casa finì 4-0 per i bergamaschi, mentre il ritorno in Italia si concluse con un 1-1. Il bilancio dunque è di 0 vittorie su 4 sfide disputate dal club danese contro le squadre italiane. Alla Lazio oggi, il compito di non interrompere questa scia positiva.

