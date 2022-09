UEL | Midtjylland-Lazio, giocatori sotto al settore ospiti dopo il 5-1 – VIDEO

– Cinque gol subiti, un rigore parato e una traversa. Una serata da incubo per il portiere che ha fatto mai il miracolo, la sensazione è che tanto stasera nemmeno quelli erano sufficienti.

Hysaj 4,5 – Prestazione che dimostra quando l’albanese sia un calciatore che rende in base al rendimento della squadra. Stasera il rendimento ha rasentato il nulla così come la prestazione dell’albanese.

Gila 4 – Serata da dimenticare. Sbaglia il tempo dell’anticipo aprendo il campo ai danesi per il vantaggio e scivola nell’azione del raddoppio spalancando la porta a Kaba. Paga l’inesperienza a cui ci aggiunge anche tanto del suo.

Romagnoli 5 – I gol arrivano per errori tecnici dei singoli, ci prova a tenere compatta la squadra ma è una impresa vana. Vede passare maglie danesi ovunque con errori continui dei compagni.

Radu 4,5 – Vederlo in campo fa sempre piacere ma è tremendamente arrugginito, sembra correre ad una velocità ridotta rispetto al resto dei giocatori. Emblematica l’azione del primo rigore dove cade nella finta di Isaksen come un debuttante.

Dal 52′ Marusic 4,5 – Fare peggio dei compagni di reparto era complicato, il montenegrino riesce almeno a pareggiare la situazione con il fallo da rigore e la dormita sulla respinta di Provedel.

Vecino 4,5 – I danesi costruiscono entrambi i gol sfondando dalla sua parte, unico guizzo a fine primo tempo con una bella apertura per Pedro. Doveva essere il giocatore che portava esperienza e carattere per evitare certe figure, serata da latitante.

Dal 52′ Milinkovic 5,5 – Prova ad accendere una speranza con la rete del 3-1 appena entrato con un tiro dal limite. E’ una semplice illusione.

Cataldi 4,5 – Dieci passi indietro rispetto al suo inizio di stagione. Lento, impacciato e nervoso come in occasione del rigore del 3-0 nonostante la generosità dell’arbitro.

Dal 69′ Marcos Antonio 5,5 – Entra a partita compromessa, fa girare il pallone con la Lazio alla ricerca di un passivo migliore.

Luis Alberto 5,5 – Sembra essere l’unico giocatore in campo a crederci davvero fin dal primo minuto, si fa dare il pallone per tentare la giocata ma intorno a lui c’è il vuoto assoluto. Col passare dei minuti sparisce dal campo.

Felipe Anderson 4,5 – La versione del brasiliano che non piace a nessuno. Prestazione piatta senza mai creare un pensiero alla difesa danese fino ai minuti finali quando si riaccende a risultato già andato.

Immobile 4 – Dal Capitano della squadra non è accettabile una prestazione del genere. Gli si perdona e gli si continua a perdonare tutto ma l’amor proprio deve uscire fuori in certi momenti. Non è il giocatore che conosciamo, si deve ritrovare.

Dal 76′ Romero 6 – In certe sconfitte conta solo l’atteggiamento mentale. In un quarto d’ora l’argentino ha mostrato più tigna del resto dei compagni in novanta minuti.

Pedro 5 – Stringe i denti, scendi in campo con un solo allenamento nelle gambe e un’atuonomia limitata. Suo l’unico tiro del primo tempo con Lossl attento a respingere.

Dal 52′ Cancellieri 5,5 – Non spetta a lui guidare la riscossa, prova qualche iniziativa e sfiora il primo gol in biancoceleste sul finale di partita.

All. Sarri 4 – Un allenatore deve prendere provvedimenti quando le cose non funzionano, stasera non ha funzionato nulla e il Mister ha sempre inseguito senza mai provare a cambiare in anticipo.

