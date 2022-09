PIACENZA – Scarico per i titolari, ancora assente Zaccagni. Dubbi a centrocampo per Sarri

La Lazio si allena a Formello prima della partenza per Herning, città danese in cui affronterà il Midtjylland, gara valida per la seconda partita dei gironi di Europa League. Assente dal campo Manuel Lazzari per il problema muscolare accusato contro l’Hellas Verona, mentre Mattia Zaccagni non ha preso parte alla fase tattica. L’ex gialloblù partirà con la squadra ma siederà in panchina così come ci sarà anche Pedro che ha svolto per intero la rifinitura. Davanti però sembra essere arrivato il momento del debutto dal primo minuto per Matteo Cancellieri nel tridente completato dal Capitano Ciro Immobile e dal sempre presente Felipe Anderson. In mezzo al campo il forfait di Toma Basic non lascia spazio a grosse sorprese con la conferma di Luis Alberto e Vecino come coppia di Coppa e in regia è duello serrato fra Marcos Antonio e Cataldi con il primo favorito. In difesa scelte obbligate sulle fasce laterali con Hysaj a destra e Marusic a sinistra mentre al centro nel gioco delle coppie tornerà Gila al fianco di Alessio Romagnoli. In porta non è stata sciolta la riserva. Il titolare è Provedel ma è anche vero che Maximiano dovrà tornare in campo, ancora qualche ora e il Mister deciderà.

