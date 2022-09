Corriere della Sera | Sarri al lavoro per eliminare il germe che mina la Lazio

Dopo il tracollo subito in Danimarca, la Lazio si appresta a ripartire dalla sfida contro la Cremonese in programma domani alle ore 15:00. I biancocelesti arrivano alla gara di Serie A da una sconfitta molto pesante in Europa League, per 5-1 contro il Midtjylland. Brutta figura degli uomini di Sarri in campo europeo, il quale non era mai stato così scosso e tormentato dal suo arrivo nella Capitale. Il tecnico è stato duro nel post partita, annunciando un eventuale passo indietro qualora il problema per la sconfitta ricevuta fosse stato lui. Questo perché, oltre al risultato, dopo 14 mesi Sarri non è riuscito ancora a debellare i vecchi blackout della sua squadra, risalenti all’anno scorso.

