Lazio Women-Brescia| La partita si giocherà a porte aperte. Annunciato il nuovo sponsor delle biancocelesti

La partita in programma per domani tra Lazio Women e Brescia si giocherà a porte aperte. Il match valido per il campionato di Serie B Femminile, avrà inizio alle 15:30 allo Stadio Angelo Sale di Ladispoli (RM). La Lazio annuncia inoltre la nuova partnership tra Lazio Women e Pewex, nuovo sponsor delle biancocelesti.

