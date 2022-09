NAZIONALI | Lazio, gli impegni degli otto calciatori biancocelesti convocati

Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa del Corriere della Sera, l’allenatore dellaMaurizioè pronto ad eliminare il germe che mina la Lazio. Questo quanto asserito dal tecnico nel post partita di, gara dipersa in maniera clamorosa dai biancocelesti per. Ai microfoni, Sarri ha dichiarato come nello spogliatoio potrebbe esserci un. Parole che rimandano ad un un unico nome, quello di. Lo spagnolo, dopo la prima gara di Europa League stravinta con il, ha polemizzato asserendo come la colpa sia sempre additata a lui quando la Lazio viene sconfitta. Probabilmente, con quelle parole Sarri ha voluto punzecchiare il numero 10, con cui non è mai sbocciato il rapporto tra incomprensioni ed esclusioni. Tuttavia, il tecnico potrebbe non avercela solo con un singolo, bensì con l’intero gruppo che continua a peccare di presunzione, e che rivede dunque i fantasmi della scorsa stagione.

