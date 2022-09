Rimborsati gli scommettitori dopo Juventus-Salernitana

Secondo quanto riportato da sportfanpage.it, gli scommettitori che hanno puntato sulla vittoria della Juventus (nel match contro la Salernitana) sono stati rimborsati. 883 Sport ha deciso di riaccreditare l’intero importo della giocata, a seguito dell’episodio che ha visto protagonisti Bonucci e Candreva, che ha cambiato in maniera evidente le sorti del match. Dopo le diverse proteste sui social da parte degli utenti è arrivato il tanto atteso rimborso, che in poche occasioni si era concretizzato in passato, ieri 143 utenti si sono ritrovati i soldi nuovamente sul loro conto corrente.

