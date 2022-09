Che esordio per Sana Fernandes! Fa subito la differenza in Lazio-Monopoli di Primavera 2

Ieri l’esordio di Sana Fernandes con la Lazio Primavera e subito una prestazione di altissimo livello. C’era molta attesa per conoscere le capacità del classe 2006 e già dopo 2 minuti con furbizia ha rubato un pallone al difensore avversario e lo ha piazzato alle spalle del portiere. Ma la gara era solo all’inizio: infatti, oltre a fornire un assist da calcio d’angolo per il secondo gol di Valerio Crespi, gioca una partita a dir poco perfetta.

Velocità di gioco e di pensiero, molti recuperi a centrocampo e un’agilità non indifferenti: una caratteristica che gli ha permesso di fare la differenza ieri è proprio la capacità di recuperare palloni a centrocampo e cambiare gioco per dare un nuovo ritmo alle offensive biancocelesti. Bravo anche in fase di copertura, Sana Fernandes si è subito mostrato una pedina fondamentale capace di poter fare la differenza anche in una realtà come la Primavera nonostante la sua età gli consenta di poter giocare addirittura due categorie sotto. Fa invece parte di quella linea verde che può fare la differenza nella squadra allenata da Sanderra in questa stagione. Sono infatti diversi i 2005 presenti in rosa: tutti prospetti importanti con cui poter affrontare la stagione.

