Cremonese-Lazio, Cataldi nel pre partita : “Oggi dobbiamo dimenticarci della brutta sconfitta contro il Midtjylland”

Prima di Cremonese-Lazio, Daniloè intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per presentare la gara di oggi pomeriggio: “Oggi serve una grande prova, dobbiamo dividere campionato e coppa. Sarà una partita fondamentale contro un’ottima squadra, vogliamo i tre punti. Abbiamo analizzato il loro modo di interpretare la partita, giocano uomo a uomo, sappiamo cosa ci aspetta e dobbiamo essere bravi a reggere l’urto.. In Danimarca purtroppo non li abbiamo ripagati come dovevamo, oggi

Dopodiché è intervenuto anche a DAZN parlando di nuovo della brutta sconfitta in Europa League:”Giovedì è successa una cosa brutta e ci dispiace, almeno per me è una delle sconfitte più brutte. Una serata da dimenticare e dovremmo faro subito oggi“.

