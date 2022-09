Cremonese-Lazio, Milinkovic entra nella Top-10 dei più presenti – FOTO

Si chiudono le tre gare delle ore 15:00 di questa 7° giornata di Serie A. Se in quel di Cremona è arrivata una vittoria in trasferta, ovvero il poker della Lazio che si rialza dopo la sconfitta in Europa, negli altri due match sono arrivati due successi casalinghi.

All’U-Power Stadium è arrivata la prima vittoria in campionato per il Monza: i neopromossi hanno superato per 1-0 la Juventus. Il gol decisivo è arrivato al 74° con Gytkjær. Monza che sale così a quota 4 punti in classifica. Per la Juventus invece continua il momento negativo, con la prima sconfitta in campionato che la ferma a quota 10 punti.

Nell’altro match delle 15:00 è la Fiorentina ad aver portato a casa i tre punti. Al Franchi, contro l’Hellas Verona, i viola hanno vinto per 2-0 grazie ai gol di Ikone e Nico Gonzalez, arrivati uno per tempo. Anche la squadra di Italiano si rialza dopo la sconfitta in Europa, portandosi a quota 9 punti in classifica. I gialloblù, dopo la sconfitta contro la Lazio, perdono nuovamente per 2-0, restando a 5 punti dopo 7 partite.

