Lazio, attenta alla Cremonese: dopo le batoste europee non è andata bene con le neopromosse

La grave sconfitta di ieri contro il Midtjylland farà parlare ancora per molto. E’ la quarta volta che la Lazio subisce 5 o più gol in una competizione UEFA. La prima volta nel 1977 contro il Lens in Coppa UEFA, la seconda nel 1996 contro il Tenerife sempre nella seconda coppa europea, e l’ultima, prima di ieri, contro il Valencia in Champions League nel 2000. Adesso la Lazio deve rialzare subito la testa, c’è la Cremonese domenica alle 15. Ma come sono andate le partite immediatamente dopo le batoste europee?

1977/78

Come anticipato, la Lazio ha quella stagione ha perso il ritorno del secondo turno di Coppa UEFA contro il Lens in trasferta, il risultato è stato di 6-0. Era il 2 novembre del 1977 e solo quattro giorni dopo avrebbe affrontato il Vicenza fuori casa, appena promosso in Serie A. Purtroppo, arrivò la sconfitta: la squadra di Luis Vinicio perse 2-1, con rete di Garlaschelli.

1996/97

La seconda grave sconfitta in Europa risale alla stagione 1996/97, quando la Lazio cadde a Tenerife. Il risultato fu di 5-3 nel ritorno dei 16esimi di finale: a nulla sono valse le reti di Nedved, Fuser e Casiraghi. La squadra di Zeman, poi, in campionato avrebbe dovuto affrontare il Vicenza da neopromosso anche in questo caso. E anche in questo caso, arrivò la sconfitta: 0-2 all’Olimpico, era il 3 novembre 1996.

1999/2000

Nonostante fu la stagione dello Scudetto, non è mancata la batosta europea. Questa volta è successo in Champions League, di nuovo con una squadra spagnola in trasferta: il Valencia. La partita terminò 5-2, per i biancocelesti andarono in gol Inzaghi e Salas. Il fatto curioso è che l’ultimo gol degli spagnoli fu di Claudio Lopez, che nella finestra di mercato successiva sarebbe approdato proprio alla Lazio. In questo caso, fortunatamente, l’esito immediatamente successivo in campionato fu a favore della Lazio: i biancocelesti affrontarono il 9 aprile 2000 il Perugia in casa, vincendo 1-0 con il gol di Lombardo.

In breve, dunque, i dati dicono che la Lazio contro la Cremonese non può permettersi di abbassare la guardia. Per 2 volte su 3 dopo queste gravi sconfitte ha affrontato una neopromossa, tra l’altro sempre il Vicenza, uscendo sconfitta entrambe le volte. L’unica vittoria è arrivata contro il Perugia nell’anno dello Scudetto, ma si trovava già in Serie A.

