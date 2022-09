MOVIOLA – Gestione tranquilla per Orsato: giusto il rigore assegnato alla Lazio

Termina 0-4 la sfida tra Cremonese e Lazio. I biancocelesti dilagano e ripartono dalla trasferta di Cremona dopo la brutta figura fatta giovedì in Europa League. La sfida odierna delle 15:00 è stata diretta dal sigornsignor Daniele Orsato, che ha gestito la partita in maniera abbastanza tranquilla. Non ci sono stati molti episodi arbitrali, a parte uno nel primo tempo che ha richiesto l’intervento del Var e dell’On-Field Review. Protagonista dell’episodio è stato Ciro Immobile, il cui tiro verso la porta è stato deviato con un braccio da un difensore della Cremonese. La decisone sul dare o meno rigore alla Lazio è stata valutata con attenzione dal Var, in quanto il tocco con il braccio è avvenuto dopo quello con il petto. A seguito poi del personale controllo di Orsato al monitor, l’arbitro ha deciso de fischiare giustamente il calcio piazzato ai biancocelesti. Il bilancio dei cartellini distribuiti è di uno per parte, con la Lazio che si è vista ammonire anche il proprio tecnico Maurizio Sarri, il quale ad avviso di Orsato ha esagerato con i toni nel momento della richiesta di un cambio. L’allenatore biancoceleste, in diffida, salterà la prossima sfida casalinga in programma contro lo Spezia.

