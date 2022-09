GdS | Lazio ripartenza vincente

Sette giornate di campionato andate in archivio, è il momento della sosta per gli impegni delle nazionali. Due settimane di stop per la Serie A, a essere protagonista saranno le partite di Nations League e le amichevoli. Sono otto in tutto i convocati dalle rispettive selezioni.

Prima volta per Provedel e Gila, con Italia e Spagna Under-21. Il portiere della Lazio ha convinto Mancini a dargli una chance. Insieme a lui in azzurro ci saranno anche Immobile e Cancellieri. Chiamati dai ct anche Hysa; (Albania), Marusic (Montenegro), Milinkovic (Serbia) e Vecino (Uruguay). Il Tempo\Daniele Rocca

