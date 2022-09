Lazio Under 18, tre biancocelesti convocati in Nazionale

Prosegue l’ottimo momento del Settore Giovanile biancoceleste che colleziona altre tre convocazioni in Nazionale. In vista del doppio impegno che vedrà impegnata l’Italia Under 18 contro la Serbia, in programma il 21 e il 24 settembre a L’Aquila, il Tecnico Federale Daniele Franceschini, come riporta il sito ufficiale del club biancoceleste, ha infatti convocato il portiere Federico Magro, il difensore Alessandro Milani e il centrocampista Antonio Troise.

