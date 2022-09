CorSera | Ciro macchina da gol, ma non riposa mai: la Lazio deve preservarlo

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

Un campanello d’allarme. Una richiesta d’aiuto. Da parte di chi per la Lazio ha fatto tanto. Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, Ciro Immobile è l’idolo dei tifosi anche per questo. Non c’è partita nella quale non si danni l’anima, non c’è gara nella quale non dia tutto se stesso. E a dimostrarlo sono le statistiche. Non parole, fatti. Già, perché Immobile, che è il miglior marcatore della storia della Lazio (con 187 gol totali), è il giocatore che ha realizzato più volte di tutti il gol dell’1-0 (56, compresa la trasferta di Cremona), è anche in calo evidente negli ultimi 15 minuti (più recupero). Sono infatti 3 anni che dal 76’ in poi segna meno. Sempre meno. Nulla di anormale: arriva stanco a fine partita, come da lui ammesso. «A volte, soprattutto negli ultimi venti minuti, mi piacerebbe avere un’alternativa – ha spiegato -. Anche con la Cremonese avrei potuto fare più gol, ma negli ultimi venti minuti la porta era piccola e le gambe pesanti». Inevitabile sia così, visto quanto corre. Inevitabile sia così visto quanto lotta. Inevitabile sia così, visto quanto gioca.

Nel 2019-20 Immobile ha segnato 10 gol dal 76’ in poi, nella stagione successiva ha segnato la metà (5), e l’anno scorso appena 3 volte. Quest’anno è zero. Inevitabile che superati i 30 anni, e giocando spesso, si arrivi a fine partita con «le gambe pesanti» e con la sensazione che «la porta era piccola». Sono gli effetti della stanchezza. Fra tutti i giocatori offensivi della serie A (compresi i trequartisti o le ali, quindi passando da Zaccagni a Leao, da Dzeko a Dybala, da Muriel a Lookman o Di Maria) solo Immobile e Nzola (dello Spezia) hanno giocato tutti i 630 minuti (più recupero) delle 7 partite di campionato. L’attaccante della Lazio accumula però minutaggio e quindi stanchezza anche nelle competizioni europee. In estate Sarri aveva chiesto un attaccante centrale per far rifiatare Immobile (che a Cremona ha segnato il 45esimo rigore della carriera in A su 55 calciati, staccando Signori a quota 44 e mettendo nel mirino Del Piero che è il terzo in questa speciale classifica all time con 50 gol dietro a Baggio e Totti rispettivamente a 68 e 71), che non è arrivato. Nei giorni scorsi il tecnico ha precisato che «la crescita di Cancellieri è rallentata dal fatto che a volte deve studiare da esterno e a volte da centrale». Visto il mancato intervento della società (che in estate ha investito tanto, coprendo altre lacune), sta a Sarri dare respiro a Immobile. Facendo giocare di più Romero, per esempio, e spostando così Cancellieri al centro. Una soluzione però va trovata. Perché Immobile chiede aiuto. Attraverso le statistiche oltre che a parole.

