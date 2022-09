Provedel carico per l’avventura in Nazionale – FOTO

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

L’Italia si prepara ad affrontare le prossime due sfide contro Inghilterra e Ungheria, valide per il posizionamento nel girone di Nations League. L’ex giocatore biancoceleste Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Rai Sport, affrontando diverse tematiche.

In merito al passaggio dalla Lazio all’Inter e alle conseguenti critiche, ha risposto: “Gli insulti li prendi ovunque vai, non solo te ma anche la famiglia. I tifosi hanno il diritto? Sì. Anche sui social? Sì. ci vorrebbe un limite ma non c’è niente da fare, fanno anche trasferte molto lunghe. Cosa fare? Inutile nascondersi, bisogna guardare avanti“.

Ha continuato poi parlando di Simone Inzaghi, averlo di nuovo come allenatore, seppur su una panchina differente: “Passare dalla Lazio all’Inter è un salto di qualità. In biancoceleste ha fatto bene per tanti anni, ora c’è un momento di difficoltà, il più importante da quando è arrivato e c’è pressione ma ho ritrovato il grandissimo allenatore e il grandissimo uomo. Dobbiamo restare uniti“.

