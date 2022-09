Stadio Flaminio, Calenda dice no: “Questo edificio non si presta a fare lo stadio della Lazio”

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Adnkronos, Carlo Calenda si è espresso oggi a Roma a piazzale Manila in merito allo Stadio Flaminio come nuovo stadio della Lazio. Ecco le sue parole: “Avevo fatto una proposta sulla riqualificazione dello stadio Flaminio, da candidato a Roma, non è accaduto assolutamente niente. C’è un progetto del Coni con Cassa Depositi e Prestiti che sta lì da un sacco di tempo e va portato avanti. Purtroppo, e lo dico avendo un figlio e un fratello laziali, questo edificio non si presta a fare lo stadio della Lazio, bisogna trovare un’altra soluzione e fare qui un grande centro per altri sport che il Coni stava progettando da tempo”.

