Stasera in diretta su GoldTV (ch.11) ritorna Football Crazy, la trasmissione televisiva dei tifosi biancocelesti

Questa sera, come ogni martedì, torna in diretta Football Crazy, la trasmissione televisiva dei tifosi laziali condotta da Elisa Di Iorio. Si potrà seguire dalle 21.00 alle 22.30 in chiaro su GoldTV, che dallo scorso anno ha cambiato frequenza: il canale, infatti, passerà dal 17 all’11 e per poterlo vedere basta risintonizzare la propria tv. Non solo, come si legge sul sito ufficiale del canale, “puoi guardare GoldTv anche sulla piattaforma Rai Tivùsat sul canale 55 con un palinsesto rivisto e rafforzato.” Come sempre, non mancheranno grandi personaggi del mondo Lazio: saranno presenti su tutti Giancarlo Oddi e Michelangelo Sulfaro come ospiti fissi, in più si alterneranno giornalisti di fede biancoceleste.

Le puntate saranno all’insegna del ricordo del Capitano Pino Wilson, tra i protagonisti principali della trasmissione e beniamino indimenticato del popolo laziale, rimasto nel cuore di tutti per le sue prodezze in campo con la fascia al braccio nella stagione del primo Scudetto della Lazio e per quanto sempre dimostrato anche fuori dal rettangolo verde.

