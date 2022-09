Francesca Manzini sul rapporto con papà Maurizio: “Per scrivere il libro sono andata alla ricerca di mio padre. Mi era mancato molto, si è creato un bellissimo rapporto”

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

Oggi Francesca Manzini, figlia di Maurizio, il team manager della Lazio, è stata presente al programma tv “Oggi è un altro giorno” su Rai1. La nota imitatrice ha parlato del suo libro “Stay Manza. La tragicomica avventura di vivere in un corpo”, pubblicato a maggio, in cui fa molti riferimenti anche a suo padre. Ecco ciò che ha raccontato a Serena Bortone, la conduttrice del programma:

“Nel libro parlo del fatto che volevo capire chi sono Maurizio e Gabriella, i miei genitori. Sono andata alla ricerca di mio padre, abbiamo cominciato a uscire piano piano e siamo anche diventati migliori amici. Si era creato un bellissimo rapporto, ero felice e mi sono detta che mi piace poter recuperare in tempo ciò che vivo, perché se mai succedesse qualcosa non voglio cose in sospeso e non voglio rimpianti. Mio padre mi è mancato molto, è stato la causa, insieme a mamma, del mio voler ricercare conferme negli altri. Mi sentivo invisibile ai loro occhi, non sentivo attenzione nei miei confronti. In ogni caso, mamma e papà grazie mille, perché tutto ciò che avete fatto mi ha portato a questo.”

Poco prima di questo intervento c’è stato anche un dolcissimo videomessaggio proprio di Maurizio Manzini per la figlia, in cui le ha fatto i complimenti per il libro scritto.

