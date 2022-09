Il Messaggero| Enrico Lotito continua a fare le prove da presidente. La campagna abbonamenti della Lazio chiuderà dopodomani

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

La prima convocazione, dopo la brutta prestazione dei biancocelesti con il Midtjylland, il viso di Provedel si illumina nella prima conferenza con l’Italia. Sarri già a gennaio scorso lo aveva inserito nella lista insieme a Kepa, Carnesecchi e Vicario per il dopo Strakosha. In 7 giornate Provedel ha già mantenuto tre volte la porta inviolata, vanta un terzo dei clean sheet (9) dell’intera scorsa annata. È anche e soprattutto merito di Ivan se la Lazio ha subito addirittura sette gol in meno (5 contro 12) a questo punto rispetto alla stagione passata e vanta la miglior crescita in difesa dell’intera Serie A davanti ad Atalanta (-6), Juve (-5), Udinese (-4) e (-1) Roma. «Un finimondo per un portiere biondo», è il nuovo coro della Curva. Ne è valsa la pena battersi per un mese con lo Spezia in quella trattativa estiva infinita: «La più difficile della mia presidenza – ha confessato Lotito – ma volevo accontentare Sarri sulla sua scelta». Un portiere diventato già primo indiscusso, dopo appena 6’ della prima giornata dopo l’espulsione di Maximiano. Sarri lo ha detto a Lotito, sul portoghese va fatto un lavoro specifico: Grigioni ha sbagliato l’indicazione, non è pronto ancora per la Serie A. Provedel ha una media di oltre 40 passaggi a gara, l’85% di precisione, per non parlare dei lanci in profondità per Immobile: «Che bello non doverci giocare più contro, ma insieme. È il bomber più forte».

Con gli impegni di Lotito in Molise, il figlio e dg Enrico continua a fare le prove da presidente. Una carica che potrebbe ricoprire se papà Claudio dovesse essere eletto e ottenere poi cariche governative. Al congresso “Focus on Football Medicine” all’Olimpico, Enrico ha preso le veci del padre: «Abbiamo investito molti fondi nella prevenzione, i prof. Rodia e Pulcini possono lavorare al meglio nelle nostre strutture». Oggi Lazzari si sottoporrà ad ulteriori esami in Paideia, il terzino biancoceleste è alle prese con una lesione di primo grado al flessore: Sarri spera di riaverlo dopo la pausa Nazionale. La campagna abbonamenti, riaperta in forma straordinaria, chiuderà dopodomani, ad oggi è stata raggiunta quota 25.700 tessere. Nel mentre la NVP ha preso in mano la comunicazione biancoceleste, della quale Rao rimane il responsabile.

Il Messaggero

