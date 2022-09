Laver Cup, Federer: “Ringrazio tutti per i fantastici messaggi ricevuto, ora sono pronto per il mio ultimo match”

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, Roger Federer ha voluto ringraziare tutti per i tanti messaggi ricevuti in questi giorni, in merito all’annuncio del suo ritiro. Il tennista ha infatti deciso poche settimane fa che quello della Laver Cup sarà il suo ultimo torneo. In attesa dell’inizio delle gare, in programma venerdì, e della conferenza stampa di oggi, queste sono le parole di Federer sui social:

“Ciao a tutti, volevo solo darvi un aggiornamento su come stanno le cose. Per prima cosa un grazie enorme per tutti i fantastici messaggi che ho ricevuto in questi giorni. È stato davvero emozionante. sono contento di essere qui a Londra, circondato dalla mia famiglia, Mirka, i ragazzi e ovviamente il mio team. Sono davvero felice per il vostro supporto, i vostri messaggi sono stati incredibili e significano molto per me. Ora sono pronto. Mi sto allenando e mi sento davvero bene. Non posso credere di star per tornare su un campo da tennis e prepararmi per l’ultimo match…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roger Federer (@rogerfederer)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: