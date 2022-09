Provedel è la definizione di sicurezza: l’omaggio social della Lazio – VIDEO

HAI UNA POLIZZA RC AUTO O MOTO IN SCADENZA? CLICCA QUI E SCRIVI LA TUA TARGA SU WHATSAPP. CONFRONTEREMO 8 COMPAGNIE ASSICURATIVE PER TROVARE LA MIGLIORE. PAGAMENTI MENSILI (previa aut. bancaria)

Attraverso un post pubblicato sui propri canali social ufficiali, la Lazio ha voluto rendere omaggio al proprio portiere Ivan Provedel. L’ex Spezia è arrivato negli ultimi giorni di mercato estivo, inserendosi fin da subito nel gruppo a suon di parate così da prendersi la maglia di titolare inamovibile.L’estremo difensore ha dimostrato in queste prima sette partite con l’aquila sul petto il proprio valore, rappresentando una vera e propria sicurezza tra i pali. Non a caso, la Società capitolina ha voluto celebrare le sue gesta pubblicando un video con scritta in descrizione la definizione di sicurezza, direttamente dal vocabolario Treccani.

Di seguito il video postato dalla Lazio:

́ . . – La condizione che rende e fa sentire di essere esente da pericoli [©️ Treccani] pic.twitter.com/OJJOWRgy50 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 21, 2022

