Abbonamenti Lazio, superata quota 26 mila: ecco quando chiuderà la campagna

La Lazio, nonostante lo scivolone nella 2° giornata di Europa League, è partita bene fin da subito. Al suo seguito i sempre presenti tifosi biancocelesti: sia in casa che in trasferta, il loro supporto non è mai mancato. Giovedì scorso la società ha riaperto nuovamente la campagna abbonamenti per la stagione in corso, con la possibilità di sottoscrivere il proprio abbonamento per le 15 gare casalinghe di Serie A rimaste e la prima partita interna di Coppa Italia. Il numero di abbonati continua ad aumentare, tant’è che è stata superata quota 26 mila tessere vendute. Un traguardo importante, un ulteriore attestato di affetto verso i propri colori del cuore. Numero che potrà continuare ad aumentare, visto che la campagna abbonamenti 2022/2023 chiuderà domani, venerdì 23 settembre alle ore 12:00.

A darne l’annuncio è stata proprio la Lazio, attraverso un Tweet sul proprio profilo ufficiale: “26.005…Continuiamo a contare!”.

⏳ 26.005 … We keep counting! 🧮 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 22, 2022

