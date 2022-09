“Pino Wilson, dove tutto è cominciato”, al via il primo Memori4l in ricordo dello storico Capitano della Lazio

Fischio d’inizio ore 16:00. Tra pochi minuti si svolgerà l’evento “Pino Wilson, dove tutto è cominciato”, il primo Memorial in ricordo dello storico Capitano della Lazio, scomparso lo scorso marzo.

L’evento,è stato organizzato dai figli del capitano James e Gilda Wilson insieme ad Elisa Di Iorio.

La location sarà quella del Campo Maestrelli, in zona Tor di Quinto, il luogo per eccellenza che custodisce i ricordi e gli aneddoti degli allenamenti della ‘Banda del Maestro’. Per omaggiare il campione d’Italia biancoceleste del ‘74 scenderanno in campo due squadre vicine all’indimenticato difensore: da una parte ci saranno gli “Amici di Pino”, rosa composta da ex campioni, giornalisti e addetti ai lavori che hanno conosciuto ed apprezzato le gesta del Wilson campione e, soprattutto, uomo; dall’altra la “Nazionale Attori”, che Pino ha allenato nel corso della sua carriera.

A cantare l’inno laziale non mancheranno Velia Donati insieme al figlio Alan che di recente ha scritto un nuovo brano per la Lazio, accompagnati da Tony Malco. Al Memorial prenderà parte anche una rappresentanza della vecchia guardia degli Irriducibili, sempre affettivamente presenti.

Main sponsor dell’evento sarà “Distretti Ecologici” legati al Capitano da un rapporto di stima e affetto.

Per motivi logistici, legati all’ubicazione del campo che oggi si trova all’interno della Caserma Salvo d’Acquisto, l’evento si svolgerà in forma privata; sarà un’occasione per rendere omaggio ad una persona che in queste circostanze è sempre stata in prima linea, dimostrando fino all’ultimo il suo spessore umano, rimasto nel cuore di tutti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: