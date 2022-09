Buon compleanno Ledesma! L’ex capitano della Lazio compie 40 anni

Un’Italia in emergenza stende l’Inghilterra, costringendola alla retrocessione e si prende il secondo posto in classifica in Nations League. 439 giorni dopo la finale di Wembley, ha battuto di nuovo la squadra di Southgate. Complice la vittoria dell’Ungheria contro la Germania, abbiamo già la certezza di essere in prima fascia al sorteggio di Euro 2024 e, se vinciamo a Budapest, superiamo l’Ungheria e ci posizioniamo al primo posto. Significherebbe lottare per un trofeo senza dover aspettare il 2024.

Mancini ha messo in campo un 3-5-2 con a sorpresa Acerbi al posto di Bastoni e Dimarco sulla fascia; Immobile infortunato in tribuna ha lasciato spazio a Scamacca e Raspadori, quest’ultimo autore del gol vittoria al 23′ del secondo tempo.

La Gazzetta dello Sport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: