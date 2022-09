Nations League, l’Italia vince contro l’Inghilterra con un gol di Raspadori

L’Italia è tornata alla vittoria in un clima sicuramente non sereno, dati i mondiali che ci saranno a breve a cui gli azzurri non parteciperanno. Una vittoria arrivata grazie al gol di Giacomo Raspadori al 68esimo per una vittoria di carattere con cui c’è il bisogno di ripartire in una gara in cui l’Inghilterra ha fatto qualcosa di più. Una perla di Raspadori, che ha stoppato e dal limite ha trovato l’angolo giusto condanna così l’Inghilterra alla Lega B regalando la possibilità di giocarsi la permanenza all’Italia in Ungheria.

