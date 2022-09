SERIE B FEMMINILE | Tavagnacco-Lazio Women, la designazione arbitrale

La Lazio Women è stata protagonista quest’oggi dell’evento “Scendiamo in campo per la pace”, organizzato a Rebibbia, principalmente nella Casa Circondariale Femminile. L’iniziativa si è tenuta in occasione della Giornata Internazionale della Pace, e ha visto affrontare in un torneo squadre miste tra calciatrici biancocelesti e 324 detenute, le qual indossavano le mali dell’Atletico Diritti. L’evento si è concluso con la partecipazione di alcuni artisti e cantanti. La dottoressa Mezzaroma, moglie del Presidente della Lazio Lotito, ha cimentato così la giornata:“Abbiamo vissuto una giornata nel segno della condivisione, dello sport e della riflessione riguardante alcune tematiche che troppo spesso vengono dimenticate. La Lazio intende non lasciare lettera morta questo evento, ma impegnarsi, insieme alle istituzioni che sono rappresentate oggi dalla direttrice, Alessia Rampazzi, e dal comandante dell’Istituto, Dario Pulsinelli, nel portare avanti altri progetti. A tutti è obbligatorio concedere una seconda possibilità”. Queste invece le parole del capitano della Lazio Women Castiello: “Abbiamo voluto regalare una mattinata di felicità a tutte le persone qui presenti, questo è ciò che conta per noi, un modo diverso di allenare lo spirito sportivo”.

