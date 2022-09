CdS| Ciro attende il verdetto. L’Italia spera, Sarri in ansia

Pedro, un’arma importante per il mister Maurizio Sarri, il quale in questa stagione non ha potuto goderne appieno. Di cosa è capace lo ha dimostrato già in diverse situazioni tanto nella scorsa stagione, come in occasione del gol in casa al Napoli, quanto in quella attuale con le prestazioni contro Inter e l’ultima contro il Cremonese. Nella stagione corrente, tuttavia, l’esterno spagnolo ha avuto dei problemi non da poco: a partire dall’amichevole contro il Vallavolid questa estate, in cui un’entrata lo fece uscire dal campo anzitempo, fino alle ricadute prima del Feyenoord e del Verona. Inoltre in questa stagione è stato mandato in campo forzatamente sia in occasione della partita contro la Sampdoria a Genova che in quella contro il Napoli. Nella prima subentrò a Felipe Anderson alla fine del primo tempo, mentre nella seconda tentò di raddrizzare al situazione andando anche vicino al gol.

Ma forse per la prima volta Maurizio Sarri può finalmente contare su Pedro come un’arma importante per il suo scacchiere. Dopo i problemi avuti alle caviglie, infatti, l’esterno spagnolo sembra finalmente recuperato. Si è allenato tutta la settimana senza mostrare ricadute e sembra essere pronto per i prossimi impegni col fine di fornire un’alternativa importante a Maurizio Sarri.

Il Corriere dello Sport

