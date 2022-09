Serbia, Milinkovic e la fascia da Capitano: “Il giorno più importante della mia carriera!” | FOTO

La giornata di ieri, 24 settembre, è diventata indimenticabile per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio, impegnato con la sua Serbia contro la Svezia, nella vittoria per 4-1 in Nations League, ha indossato la fascia da Capitano della sua Nazionale dopo l’uscita dal campo di Tadic. Il Sergente biancoceleste, per festeggiare questo importante traguardo, ha pubblicato una sua immagine in azione con la fascia al braccio. Il post su Instagram è accompagnato dalla didascalia: “Il giorno più importante della mia carriera!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: