Settore Giovanile, tutte vittorie in casa Lazio nel weekend. Bianchessi: “Un en plein che dedichiamo al Presidente e ai tifosi”

Un weekend da incorniciare per il Settore Giovanile della Lazio che può festeggiare tante vittorie, dall’Under 14 all’Under 18. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, i primi a esultare sono stati proprio i ragazzi di D’Urso che ieri hanno trionfato nel derby per tre a zero, venendo poi imitati questa mattina dall’Under 14 che ha superato i giallorossi per due a zero alzando al cielo il Trofeo Serilli.

Successi esterni pesanti, inoltre, per l’Under 17 che oggi ha sconfitto tre a zero il Bari, così come per l’Under 15 e 16 che hanno espugnato Palermo, entrambe con il risultato di quattro a due.

Molto soddisfatto anche il Responsabile del Settore Giovanile biancoceleste Mauro Bianchessi. Queste le parole riportate dal sito ufficiale della Lazio: “Un en plein che si è iniziato a costruire 5 anni fa, frutto del lavoro e della passione di tutte le componenti che fanno parte del nostro Settore Giovanile. Lo dedichiamo al nostro Presidente e ai nostri tifosi che ci sostengono. Godiamoci questo bellissimo momento anche con due derby vinti, sapendo che il nostro obiettivo è migliorare ancora gli ottimi risultati ottenuti la scorsa stagione e scrivere un’ altra pagina della storia del nostro Settore”.

