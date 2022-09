Disputa Rai-Figc, il no per anticipare l’Italia in tv

L’ex giocatore biancoceleste Jony ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua attuale condizione fisica: “Non sono mai stato un giocatore incline agli infortuni, sono stati due anni molto duri e tutto è iniziato all’Osasuna. Questo si unisce ai sei mesi in cui non ho giocato alla Lazio; non ho molto da dire su questo infortunio ma ho cercato di recuperare in tutti i modi. Non possiamo scegliere quello che ci accade, ma sono fiducioso”.

Come riportato da lavozdeasturias.es

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: