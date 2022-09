TMW | Lazio, Milinkovic e il “giorno più importante della carriera”. Ed è tornato prima a Formello

I conti non tornano. Almeno non del tutto. Già, perché la Lazio, rispetto all’anno scorso, ha allungato la panchina, ma i giocatori utilizzati restano pochi: appena 20. In tutta la Serie A solo lo Spezia (squadra che curiosamente sfiderà i biancocelesti domenica all’Olimpico) ne ha impiegati così pochi. Gli altri 18 club hanno tutti usati un numero di calciatori maggiore. Come è possibile? Anche qua sono i numeri ad aiutare la comprensione: nella scorsa stagione, infatti, le alternative giocavano molto meno di quanto non stiano facendo ora. Akpa Akpro, per esempio, nelle prime 7 giornate dello scorso campionato aveva totalizzato 169 minuti (arrivando a 310 a fine torneo), Vecino, che lo ha sostituito, è già a quota 255. Di fatto gli basta un’altra ora di gioco per pareggiarne l’impiego in 38 giornate. Pure sugli esterni la situazione è simile: nelle prime sette giornate dell’anno passato Felipe Anderson era stato utilizzato per 593 minuti, Zaccagni per 51 e Pedro per 505, ai quali vanno aggiunti i 9 disputati da Luka Romero quando, col mercato ancora aperto, Zaccagni non era ancora approdato a Formello. Quest’anno Felipe è a 518′, l’ex Verona a 502, Pedro a 172, Cancellieri a 68.

Le quattro ali avevano giocato 1149 minuti complessivi un anno fa, sono a 1260 nel 2022-23 (mai utilizzato Romero in campionato). La coppia centrale di difesa dell’anno scorso era, inizialmente, formata da Acerbi e Luiz Felipe, che avevano saltato complessivamente solo 104 minuti in due, Patric e Romagnoli hanno invece già riposato più di un’ora in più, dando spazio anche a Casale e Gila. Quindi la panchina non è effettivamente più lunga dal punto di vista numerico, ma Sarri ci si affida di più. Tranne che per Immobile, che in questa edizione della Serie A non è mai uscito dal campo, mentre l’anno passato (quando si alternava con Muriqi) aveva già saltato 114 minuti. A causa dell’assenza di una riserva di ruolo il capitano viene spremuto e, non a caso, i muscoli cominciano a fare male: nella giornata di ieri il numero 17 biancoceleste si è sottoposto agli esami strumentali che confermano che l’edema al bicipite femorale destro non si è ancora riassorbito. L’attaccante verrà controllato nuovamente giovedì, ma per la gara con lo Spezia è a rischio. Se dovesse dare forfait Sarri sposterà uno fra Felipe e Cancellieri al centro. Non giocatori di ruolo. Confermando che i conti della panchina lunga non tornano. Almeno non del tutto. Corriere della Sera\Elmar Bergonzini

