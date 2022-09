Addio a Bruno Arena, il comico dei Fichi d’India

Grave lutto per Liverani, tanti messaggi di cordoglio per l’ex giocatore biancoceleste

È morto Bruno Arena, il comico dei Fichi d’India , aveva 65 anni . L’attore era lontano dal mondo dello spettacolo ormai da tanti anni, a seguito di un aneurisma che lo colpì nel 2013 dopo la registrazione di una delle puntate del celebre programma televisivo di genere comico, Zelig . Il 17 gennaio 2013 venne operato d’urgenza al San Raffaele di Milano, al quale seguì un periodo di coma e poi le dimissioni di Arena. A dare notizia della sua morte è stato il figlio Gianluca, sui social: “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso”.

