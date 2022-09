Meloni, la sorella Arianna: “Io e Giorgia non siamo della Lazio, ma in famiglia…”

Al termine dei gironi di UEFA Nations League è stata stilata la classifica utile a determinare le fasce per il sorteggio dei gironi per le qualificazioni a Euro 2024. L’Italia, vincitrice del suo girone di Nations League, sarà testa di serie e andrà in un girone da 6 in modo da poter disputare le final four. La Germania, che ospiterà Euro 2024, sarà automaticamente qualificata alla fase finale, senza partecipare al sorteggio alle qualificazioni. La Russia è squalificata dal torneo, a seguito delle vicende con l’Ucraina.

