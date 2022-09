Trentalange e Rocchi rispondono a Sarri: “Affermazioni inaccettabili, ci penserà la procura. Una frase che mette in crisi il sistema”

In occasione dell’incontro tra l’AIa e i media presso la Figc, il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Alfredo Trentalange a risposte alle dichiarazioni di Maurizio Sarri di qualche settimana fa:

“Le parole di Sarri? Riteniamo inaccettabili questo tipo di affermazioni, poi ci sarà la procura. Ci dicano esattamente a cosa si riferivano. Capisco che ci possono essere strategie di comunicazione, motivo per cui non siamo maturi per andare in tv dopo la partita. Poi ci sono mille modi per dire le cose, c’è un tempo per tutto”.

Anche il designatore Gianluca Rocchi è poi intervenuto sull’argomento:

“E’ una delle cose che mi ha fatto più male, posso anche accettare che siamo scarsi, ma il piano B sinceramente… penso che il mister abbia esagerato. Lo conosco, è toscano come me. Una frase del genere mette in crisi tutto il sistema. I ragazzi nostri non vanno in campo con un retropensiero. Poi potevamo fare meglio in quella situazione”.

