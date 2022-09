Gotti: “La Lazio sta facendo cose pregevoli in campionato, Sarri sta incidendo profondamente”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Luca Gotti si è espresso in merito alla prossima partita che vedrà la Lazio affrontare lo Spezia nella prossima gara di campionato, commentando l’andamento stagionale della squadra di Sarri.

Queste le sue parole:

“Maurizio ha tanta ricchezza e tante componenti sulle quali si può riflettere e rubare. La Lazio è l’unica squadra che ha migliorato la classifica dell’anno scorso dopo le prime sette giornate. Ha avuto questa partita sfortunata in coppa, però in campionato sta facendo cose pregevoli. Il gioco dell’allenatore è sempre più visibile, si vedono sfumature che si erano viste solo a tratti nello scorso campionato. Sarri sta incidendo profondamente in quel gruppo”.

