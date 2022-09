SETTORE GIOVANILE | Lazio, il programma completo del weekend

Weekend a ranghi ridotti per le selezioni giovanili della Lazio. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, nel prossimo fine settimana, saranno solo le selezioni Under 18, Under 16 ed Under 15 a scenderanno in campo. Per l’Under 17 un turno di riposo, mentre c’è ancora da attendere per l’inizio della stagione dell’Under 14. La squadra guidata da D’Urso affronterà la Sampdoria nella 3° giornata di campionato mentre i ragazzi di Gonini e Alboni debutteranno al Green Club contro i pari età della Salernitana.

Di seguito il programma del weekend:

UNDER 18 | SAMPDORIA-LAZIO

Domenica 2 ottobre ore 11:00, Campo Sportivo ‘Tre Campanili’ (3° giornata)

UNDER 16 | LAZIO-SALERNITANA

Domenica 2 ottobre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’ (2° giornata)

UNDER 15 | LAZIO-SALERNITANA

Domenica 2 ottobre ore 12:30, Centro Sportivo ‘Green Club’ (2° giornata)

